Jan Schmid ny hovudtrenar for kombinertherrane – får fem utøvarar på laget

Schmid tek over landslagstrenarstillinga etter Peder Sandell. Sistnemnde gav seg etter VM-sesongen.

Trønderen Schmid var sist sesong tilsett i ein såkalla «sport science-stilling».

– Aldri har nålauget for å komme inn på elitelaga i kombinert vore trongare. Det var «medaljekrav» for å komme på laget no. Felles for alle uttekne er at dei kom heim frå VM i Oberstdorf med medaljar etter eit historisk VM for norsk kombinertsport, seier sportssjef Ivar Stuan i ei pressemelding.

Jan Schmid får med seg Stian Kvarstad og Tom Hilde som trenarar.

Schmid er tidlegare landslagsutøvar for Noreg og deltok i fire OL. Han la opp etter VM i Seefeld i 2019. Der var han med på laget som tok gull i 4 x 5 kilometer lagkonkurranse. Han var òg med på laget som tok sølv i lagkonkurransen i OL i Pyeongchang i 2018.

Oppdrag

Det er lagt opp til at dei nest beste norske utøvarane får tilbod på regionale lag i Oslo, Trondheim og Lillehammer. Dei kan òg få internasjonale oppdrag i kontinentalcupen og verdscupen.

– Sidan landslaget blir spissa i større grad får teama våre ein endå viktigare rolle, og vi har trua på at dette kjem til å fungere bra. I teama vert mykje av grunnlaget lagt både før og medan utøvarane er på elitelaget, og vi har eit svært godt samarbeid med desse i dag, seier Stuan.

Jan Schmid veit kva som blir kravd etter mange år som aktiv utøvar på topp nivå.

– Vi held oss i Noreg før sommarferien, men planlegg eit lengre høgdeopphald i juli/august for å øve på det som møter oss i OL. Deretter skal dei fleste teste seg i internasjonale og nasjonale konkurransar i Sommer Grand Prix og nasjonale sommarrenn før dei siste samlingane inn mot sesongstart. Dette blir mellom anna planlagt i tyske Oberstdorf. Det store målet i sesongen er OL, og det meste vi gjer frå vi startar no i mai, er retta mot å prestere på topp i Kina i februar 2022, seier Schmid.

Tre kvinner

Thomas Kjelbotn held fram som trenar for kvinnelaget. Der blir det tre utøvarar som sist sesong. Dei nest beste kvinnene får òg moglegheita til internasjonale oppdrag.

Dette er dei uttekne løparane:

Menn: Jørgen Graabak (Byåsen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Espen Bjørnstad (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Espen Andersen (Lommedalen).

Kvinner: Gyda Westvold Hansen (Nansen), Marte Leinan Lund (Tolga), Mari Leinan Lund (Tolga).

