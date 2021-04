Hovland spelte seg opp, Ventura hamna bakpå

sport

Viktor Hovland gjekk seint ut på opningsrunde, og han opna med ujamt spel. Han hadde tre birdiar og ein bogey dei seks første hola. På hol åtte og ni måtte han tole bogey slik at han halvvegs på runden var på par.

Han var tilbake eitt slag under par med birdie nummer fire på det ellevte holet. På dei resterande hola vart det par på alle med unntak av birdie på hol 15. Det gav totalt to under par med fem slag opp til leiande Keegan Bradley frå USA før alle var ferdig med den første dagen.

Kristoffer Ventura hadde ein forrykande start på opningsrunden sin med å vere tre under par etter fem spelte hol. Då starta problema og han fall tilbake.

Ventura enda på 72 slag og eitt slag over par på runden. Nordmannen fekk tre strake birdiar på hol 12, 13 og 14. Nordmannen starta den første runden frå hol nummer ti.

Ventura fekk den første bogeyen på det 18. holet til banen. Han måtte òg tole ein ny bogey på det lange førsteholet og fall nedover listene etter den flotte opninga.

Kristoffer Ventura var tilbake på par etter den tredje bogeyen til runden på hol nummer tre. Han måtte òg tole ein bogey på det neste siste holet.

Venturas ein over par gjer at han er på delt 88.-plass, og han må heve seg for å klare cuten etter dag to.

(©NPK)