Haugesund beklagar protokollbrot – NFF krev forklaring

Ifølgje VG trena FKH med nærare 20 spelarar i Storhall Karmøy både torsdag og fredag. Avisa var til stades under treningane saman med fleire andre mediehus.

I toppfotballen sin eigen koronaprotokoll står det at «trening skal gjennomføres utendørs hvor smitterisikoen er lavere».

– Vi kan berre leggje oss flate. Det er ikkje anna å seie enn at dette var feil vurdering. Men det kom frå ein god tanke i forhold til både skadar og gode treningsforhold, seier Haugesunds sportsleg leiar Eirik Opedal til VG.

Han peikar på at klubben har slite med dårlege fasilitetar og forhold utandørs.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund kallar FKHs val som «et klart brudd på treningsprotokollen». Ho minner om at all trening og alle treningskampar for tida skal skje utandørs.

– Vi vil no be om skriftleg forklaring frå klubben og vil tidleg neste veke vurdere korleis dette blir teke vidare, seier Klaveness.

