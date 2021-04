Fotballforbundet støttar boikott av sosiale medium

sport

Dermed følgjer NFF opp initiativet det engelske fotballforbundet og fleire andre aktørar har teke for å setje søkjelys på hets og trakassering på nettet.

«Stilla handlar om å rette søkjelys på dei manglande retningslinjene for sosiale medium, og som gjer at dei store SoMe-aktørane held fram å tillate rasistiske og diskriminerande ytringar i sine kanalar utan konsekvensar eller omsyn til det moralske og etiske ansvaret sitt», skriv NFF i ei fråsegn.

Forbundet viser vidare til at både spelarar og dommarar oppgir i valds- og trakasseringsrapporten frå 2020 at dei har vore utsette for hets eller trakassering i sosiale medium etter kamp.

NFF stansar aktiviteten sin i dei aktuelle kanalane i tidsrommet fredag klokka 15 til måndag 23.59.

Boikotten vart kjend etter ei felles utsegn frå mellom anna Premier League, Englands fotballforbund (FA), ligaforeininga EFL og superligaen til kvinnene tidlegare denne veka.

Torsdag slutta Det europeiske fotballforbundet (Uefa) seg til boikotten.

(©NPK)