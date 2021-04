Berge i kamptroppen mot Tottenham – sjefen opnar for comeback

sport

Det stadfestar den mellombelse manageren til klubben Paul Heckingbottom fredag.

– Eg tek med Sander i kamptroppen, seier Heckingbottom til Sheffield Uniteds Twitter-konto.

– Han har hatt plenty med treningsdagar saman med oss, og han føler seg sterkare og tryggare for kvar einaste dag som går, legg han til.

Berge måtte ut med skade i ligakampen mot Manchester United 17. desember. Sidan har han ikkje vore på banen.

Den norske landslagsprofilen fekk påvist ein lårskade det måtte ein operasjon til for å få orden på. For to veker sidan stadfesta Sheffield United at Berge var tilbake i trening med lagkameratane.

Midtbanespelaren deltok på landslagssamlinga i mars, men spelte ikkje.

Sheffield United ligg sist i Premier League og rykkjer ned til meisterskapsserien føre neste sesong.

