Utanlandske fotballspelarar fekk grønt lys for innreise

Brann opplyser på nettsidene sine at Sjøfartsdirektoratet har godkjent søknaden til klubben om innreise for den svenske vingen Moonga Simba.

– Endeleg. Eg har venta på denne beskjeden i lang tid, så no er eg klar for å reise. Då eg fekk beskjeden, reiste eg rett heimanfrå for å hente fotballskoa mine som var i Västerås. No er eg på veg tilbake til Stockholm for å pakke, så er eg klar for å reise i morgon, seier spelaren.

Tilsvarande nyheiter har mellom anna Rosenborg fått dei siste timane. Søknaden om innreise for Guillermo Molins er òg innvilga, melder VG.

Vikings daglege leiar Eirik Bjørnø stadfestar på si side overfor Aftenbladet at den 22-årige nederlendaren Shayne Pattynama kjem til Stavanger om kort tid.

– Dette er veldig gledeleg. Vi har venta lenge, det har vore nokre skjer i sjøen, men no er det berre kjekt å sjå at han etter ein månad er på veg til oss, seier Bjørnø til avisa.

Også fleire klubbar i Toppserien for kvinner skal ha fått grønt lys til å hente spelarar inn i landet.

Regjeringa opna nyleg for at det kunne gjerast unntak frå innreisereglane for utanlandske arbeidstakarar som har ein særskild kompetanse. Det er Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordninga.

