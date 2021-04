Smågodt, speglar og vaffelmiks – tre tonn norske OL-varer på veg til Tokyo

sport

Den totale norske lasta er på 2800 kilo og 26 kubikkmeter, opplyser prosjektkonsulent Bjørn Sigurd Sommerfeldt i Olympiatoppen til NTB.

Den tidlegare tikjemparen er ein del av ei gruppe på fire som har ansvaret for at alt nødvendig utstyr er på plass når leikane i Tokyo byrjar 23. juli.

Situasjonen i Suez-kanalen med konteinarskipet Ever Given, som stod fast i slutten av mars, gav ei ny utfordring for dei ansvarlege for utstyret til OL-troppen. Proppen som vart skapt av den seks dagar lange stansen, gjorde at planane vart endra.

– Vi måtte endre frå sjø- til flyfrakt, men vi får sendt det vi hadde planlagt å sende. Vi kunne framleis sendt det av garde med skip, men vi gjer ikkje det på grunn av uvissa. Det blir litt dyrare, men går fint, seier Sommerfeldt til NTB.

Større last

Lasta blir utlevert til Olympic Village, den norske precampen i Fukuoka og til Shinagawa der roarane skal bu. Er ein utanfor «IOC-systemet», må ein sørgje for alt sjølv: Transport, mat og treningsfasilitetar.

To romaskiner, fire spinningsyklar og 20 fysiobenkar er blant det som er med på lasset til Japan.

Sommerfeldt opplyser at det blir sendt ein god del meir enn i tidlegare OL på grunn av koronasituasjonen. Mellom anna er det svært strenge reglar for import og fortolling av varer til Japan. Meieriprodukt, fisk- og kjøttprodukt kan ikkje importerast, og mange varer må godkjennast på førehand.

– Kontinuerlege endringar av desse rutinane og dessutan uvissa rundt koronasituasjonen gjer arbeidet spesielt krevjande. I tillegg kom hendinga i Suez-kanalen på toppen av det heile, seier Sommerfeldt.

Potetgull og smågodt

I lasta er det gjort plass til mellom anna 6000 munnbind og litervis med Antibac, lampar og planter til å pynte opp i leilegheitene til utøvarane. Dei 30 speglane skal til kvar si leilegheit i Olympic Village.

Potetgull, smågodt, kaffi og havregraut er blant tinga som skal få alle til å føle seg litt meir heime, sjølv om dei vil vere snautt 8500 kilometer frå Noreg i eit ganske mykje varmare klima. Vaffelmiks og straumadapterar er òg med for å sikre at den klassiske norske vaffelen kjem på bordet.

I slutten av mai vil alt bli sendt av garde. Fram til då står det pakka og klart på eit lager. Sommerfeldt vil vere blant dei første nordmennene på plass i Tokyo og landar i OL-byen 7. juli.

– Heldigvis er vi i Olympiatoppen vande til å tilpasse oss og takle utfordringar. Vi har trua på at vi skal vere så godt førebudde som mogleg for å gi norske utøvarar, trenarar og leiarar gode føresetnader for å prestere i Tokyo, seier han.

Leikane startar 23. juli og varer til 8. august.

(©NPK)