Skøyteforbundet vil tillate høgdehus

Det stadfestar skøytepresident Mona Adolfsen overfor NTB. Saka var tema på det siste styremøtet til forbundet.

– Vi kjem til å støtte forslaget om å opne opp igjen for høydehus, seier Adolfsen.

Tidlegare i månaden vart det klart at idrettsstyret går god for Norges Friidrettsforbunds (NFIF) forslag om å oppheve det særnorske forbodet. Det skal opp til votering på idrettstinget i slutten av mai.

Førre veke sa norsk langrenn nei til høgdehus. Det er ikkje klart kva konklusjon Skiforbundet samla sett vil lande på.

Adolfsen ønskjer ikkje å kommentere vurderingane til langrennskomiteen. Ho forklarer ståstaden til skøyteforbundet slik:

– I første rekkje legg vi til grunn at utøvarane våre skal ha dei same rammene som andre nasjonar. For det andre er det det medisinske, og ikkje minst dette med berekraft. Å oppheve forbodet kan hjelpe til å redusere reising til høgdedestinasjonar.

Norsk idrett har nekta utøvarar bruk av høgdehus sidan 2003.

Ei rekkje særforbund og idrettskrinsar skal dei neste vekene ta stilling i saka. Blant dei er Norges Svømmeforbund og Oslo idrettskrins (styremøte 10. mai).

