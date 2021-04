Klaveness jublar over den nye Meisterligaen til kvinnene – håpar på auka satsing i Noreg

sport

Tidlegare i veka la Det europeiske fotballforbundet (Uefa) fram det nye formatet for Meisterligaen til kvinnene. Langt større premiepott og innføring av gruppespel blir dei største endringane.

– Som for alle endringar og satsingar inneber dette òg eit press på oss i Noreg. Vi ønskjer å vere med i det gode selskap her. Forhåpentleg vil dette òg bidra til ei endå større og breiare satsing på toppfotball for kvinner i dei største norske toppklubbane på herresida, seier Klaveness til fotball.no.

Kvar klubb som kvalifiserer seg, vil vere garantert minst rundt fire millionar kroner. Den nye modellen vil distribuere 240 millionar kroner til europeisk kvinnefotball kommande sesong.

I tillegg vil det for første gong komme tilskot frå Uefas klubbturneringar for menn. Til saman vil det gi meir enn ei firedobling av beløpet som blir fordelt mellom kvinneklubbar.

– Det vil framover bli slik at alle toppserieklubbane vil tene pengar på at ein norsk kvinneklubb kjem langt i Champions League. Dette er eit utruleg viktig grep, meiner Klaveness.

(©NPK)