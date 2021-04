Italienske styresmakter opnar for publikum i cupfinalen

sport

Kampen skal spelast på Sassuolos heimebane i Reggio Emilia, og helsestyresmaktene gjekk torsdag ut og sa at ein vil tillate 20 prosent av den totale tilskodarkapasiteten til stadionet. Det vil seie 4700 tilskodarar.

– Etter diskusjonar med helseminister Roberto Speranza vil eg stadfeste velviljen til regjeringa til å opne stadionet for fansen opp til 20 prosent av kapasiteten, sa Andrea Costa, ein talsmann hos italienske helsestyresmakter.

Ingen tilskodarar er for tida tillatne på tribunen i italiensk fotball, men ein har tillate at minst 25 prosent av kapasiteten på Olympiastadion i Roma kan følgje kampane under fotball-EM frå tribuneplass.

