Handballherrane til Noreg slo Latvia stort og er klare for EM-sluttspelet

Noreg slo Latvia 28–23 onsdag og følgde opp med ein endå sikrare siger i EM-kvalifiseringskampen på torsdag.

17–11 til pause vart til overveldande 36–17 etter 60 minutt. Noreg imponerte trass tynn motstand.

Det betyr at den siste EM-kvalifiseringa søndag mot Italia ikkje har noko å bety med tanke på ein plass i sluttspelet, men det hjelper at Noreg blir gruppevinnar slik at dei får betre seeding når gruppene i sluttspelet skal trekkjast.

– Dette vart ei tolmodsprøve, men det var betydeleg betre enn i den førre kampen. Dette var eit steg i riktig retning, sa landslagstrenar Christian Berge til TV 2.

Då Noreg vann 28–23 over Latvia i den første kvalifiseringskampen i Valmiera, vart Sander Sagosen norsk toppskårar med ni mål. Torsdag starta Sagosen på benken, og det blir merka. Noreg låg under med eitt mål då Sagosen vart bytt inn, og berre nokre minutt seinare var Noreg i ei tremålsleiing.

Noreg med og utan Sander Sagosen er to ulike lag.

Mange byte

Landslagstrenar Christian Berge hadde gjort fem byte frå dei sju som starta kampen på onsdag. Harald Reinkind var bytt ut med Kent Robin Tønnesen, og dei faste vingane Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal sett på benken i heile kampen. Det same gjorde Magnus Abelvik Rød i 1. omgang. Rød fekk testa seg med mellom anna to skåringar i 2. omgang.

Noreg sleit med å komme i gang også i kampen på torsdag, og samtidig var det få målvaktredningar. Det snudde for alvor då Sagosen kom inn på banen. Då vart det straks meir sting i Noregs angrepsspel. Trønderen er ein vrien mann å få tak på, og i tillegg innbyr han til sjølvtillit hos medspelarane. I 2. omgang var Noreg svært gode sjølv utan Sagosen på banen.

Sagosen putta fire i dei minutta han fekk i 1. omgang.

Høgrevingen Kevin Gulliksen vart norsk toppskårar med heile elleve fulltreffarar.

– Dette var veldig morosamt. Vi heldt konsentrasjonen, og då vart det enkelt til slutt. Dei gjorde mange feil, og då fekk vi mange kontringar, sa Gulliksen til TV 2.

OL

Noreg enda på 3.-plass i det førre EM-sluttspelet. Då vart Latvia sist med 24.-plass. Latvia er eit lag Noreg skal slå, men 19 målsiger er likevel i overkant av det ein kan forlange.

Koronapandemien og smittevern er grunnen til at alle desse EM-kvalifiseringskampane blir spelte same stad i latviske Valmiera.

For landslagstrenar Christian Berge handlar det meste om OL i Tokyo dette året. Noregs menn er med i OL for første gong sidan 1972, men det er òg viktig at Noreg kjem med i EM-sluttspelet.

Den jobben vart gjord med den andre sigeren på to dagar over Latvia.

