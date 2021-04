Styresmaktene justerer stimuleringsordning for idretten – blir godkjend av idrettspresidenten

sport

– Dette er svært positivt, og eg opplever at regjeringa har lytta til innspelet til idretten. No vil idrettslaga og arrangørane våre bli kompensert både for tapte inntekter og faste uunngåelege kostnader, i tråd med innretninga i kompensasjonsordningane i fjor. Dette er svært gledeleg og samtidig heilt nødvendig for å stå godt nok rusta når idretten no etter kvart blir gjenopna, seier idrettspresident Berit Kjøll i ei pressemelding.

Kulturdepartementet skriv i ei pressemelding at organisasjonar framleis kan søkje om dekning for meirkostnader, både til å utvikle nye aktivitetstilbod og til å tilpasse aktivitetane til smittevernrestriksjonane. I tillegg blir mindreinntekter frå arrangement og annan spesifisert aktivitet dekt.

– Det var heilt nødvendig å justere ordninga slik at ho er tilpassa den faktiske smittesituasjonen. Eg har hatt bra dialog og fått mange gode innspel frå idretten og frivillig sektor i dette arbeidet, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i pressemeldinga.

Ordninga er òg forlengd fram til 31. august i år. For den delen av ordninga som gjeld breiddeidretten, blir dei foreslåtte endringane sende til ESA for godkjenning.

(©NPK)