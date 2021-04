Sjefen til Ødegaard meiner eigar-utsegn stansar spekulasjonar om klubbsal

sport

I kjølvatnet av dei havarerte planane om ein ny europeisk superliga i fotball, har det vore spekulert heftig i at Arsenal kan få nye eigarar. Den svenske milliardæren Daniel Ek posta førre veke eit innlegg i sosiale medium der det kom fram at han er interessert i eit oppkjøp.

Dei amerikanske eigarane til Arsenal, Kroenke-familien, rykte på si side ut med ei fråsegn som eit svar på rapportane.

– Dei siste dagane har vi lagt merke til mediespekulasjonar om eit potensielt oppkjøp av Arsenal Football Club. Vi er framleis 100 prosent forplikta til klubben og sel ingen del av han. Vi har ikkje fått noko tilbod og vil heller ikkje vurdere noko tilbod som måtte komme, heitte det der.

Onsdag vart oppkjøps-skriveria òg tema då manager Mikel Arteta møtte pressa føre semifinalen på torsdag i Europaligaen mot Villarreal. Spanjolen meiner Kroenke-utsegna legg saka død.

– Ho avsluttar spekulasjonane om kva som kan skje, fordi dei handla raskt og viste veldig tydeleg korleis dei ser ting og kva dei ønskjer å gjere med klubben, sa Arteta.

– Vi snakka med dei, og eg synest det var veldig klart. Dei har vist forpliktinga si og ambisjonane sine med klubben, fordi vi alle ønskjer eit lag som har suksess på banen. Det var heilt openbert og fjerna all tvil rundt situasjonen, la han til.

Tusenvis av Arsenal-supporterar protesterte utanfor heimebanen til klubben føre 0-1-tapet for Everton sist fredag. Medansvaret Arsenal ber for kaoset rundt den no havarerte superligaen, har skapt sinne og frustrasjon.

Martin Ødegaard og lagkameratane i London-klubben kjempar for å redde ein sesong som ligamessig kan blir den svakaste på lenge.

