Handball: Sagosen skarpast då Noreg slo Latvia 28–23 i EM-kvalifiseringa

Kampen var den første av i alt tre på rappen som på grunn av koronapandemien og smittevernomsyn alle blir spelte i Valmiera i Latvia.

Torsdag ventar ein ny kamp mot Latvia, og søndag er Italia motstandar.

På grunn av innreiserestriksjonar er det norske laget berre sett saman av utanlandsproffar.

Sander Sagosen, Harald Reinkind og Kristian Bjørnsen sørgde kjapt for norsk 3-1-leiing, men Latvia snudde raskt til fordelen sin. Mellom anna på grunn av to straffebom leidde Latvia både 6-5, 10–8 og 12-10, og Noreg var ikkje i føringa igjen i 1. omgang før dei gjekk opp til 13–12 etter 27.32 minutt.

Noreg leidde 14–13 til pause.

Trøbbel

Den latviske storoksen og Vardar-spelaren Dainis Kristopans skapte tidvis trøbbel for det norske forsvaret innleiingsvis. 31-åringen er sterke 2,15 meter høg og skåra fire mål på dei første 15 minutta. Totalt hadde han fem mål før pause. Etter pause vart det ingen skåringar på han. Egils Politers var den mest målfarlege for heimelaga og bidrog med seks skåringar.

Bjarte Myrhol nærmar seg å bli Noregs mestspelande landslagsspelar og har allereie sagt at han legg opp etter OL i Tokyo. Magnus Jøndal gir seg òg etter OL. Til saman skåra dei seks mål i den første kampen mot Latvia. Jøndal stod for fem av dei.

Nærmar

Sigeren over Latvia betyr at Noreg nærmar seg EM-spel. Ut over i 2. omgang drog det rutinerte mannskapet sakte ifrå og hadde små problem med å hente med seg alle poenga.

Sander Sagosen vart ikkje overraskande Noregs mestskårande utan at han vart tvinga til å ta ut sitt aller beste. Han vart òg periodevis kvilt sidan det er tett program i internasjonal handball for tida.

Noregs største mål for sesongen er OL i Tokyo til sommaren.

