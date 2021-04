Giggs erklærte seg ikkje skuldig i valdsklagar

sport

Den walisiske landslagssjefen og tidlegare Manchester United-spelaren er skulda for å ha påført den tidlegare kjærasten sin fysisk skade. Han er òg skulda for vald mot ei kvinne i 20-åra, men her er det ein mildare paragraf som slår inn.

Det er i alt teke ut tre tiltalepunkt mot Giggs. I tillegg til valdsepisodane er han skulda for kontrollerande og påtrengjande åtferd i perioden desember 2017 til november 2020.

47-åringen erklærte seg ikkje skuldig på nokon punkt.

Giggs har ikkje leidd Wales i dei tre siste landskampane og vil ikkje leie laget under EM på grunn av rettssaka.

Under rettsmøtet onsdag snakka Giggs utelukkande då han stadfesta namnet sitt, adressa si og då han sa seg ikkje skuldig. Han vart pålagd å møte for retten igjen 26. mai.

Han vart òg nekta å ha kontakt med dei aktuelle kvinnene eller opphalde seg på same stad som dei i perioden fram til rettssaka.

