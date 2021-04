Falk utfordrar Bjørgen og co.: – Eit spennande konsept

sport

Det er allereie klart at ho får selskap av Marit Bjørgen (41) i minst fem av konkurransane i Ski Classics i vinter. Bjørgen gjorde comeback med deltaking i Vasaloppet i år. Der vart ho nummer to bak Lina Korsgren frå Sverige.

Falk seier ho lenge har vore interessert i langløp. For drygt to veker sidan vart det klart at ho avslutta landslagskarrieren etter tre VM og to OL. Ho trur TV-dekninga i Sverige vil auke interessa.

– Det vart eit oppsving for langløp allereie i fjor, og det blir det same neste år når SVT sender konkurransane. Det skaper ei stor interesse.

– Samtidig er det fleire yngre som satsar på langløp og staking. Det er kult, seier Falk, som blir ein del av laget Lager 157.

Der blir ho lagkamerat med Emil Persson, som vann Ski Classics samanlagt i vinter, og dessutan langløpsveteran Britta Johansson Norgren.

