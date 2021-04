Alpinlandslaget blir utvida – seks fleire fekk plass kommande sesong

sport

Det er tolv utøvarar på kvinnelandslaget, 17 på herrelaget og to parautøvarar på landslaget kommande sesong, opplyser Skiforbundet i ei pressemelding.

Dei norske alpinistane har lagt bak seg ein sesong som mellom anna vart prega av alvorlege skadar blant landslagsutøvarane.

– Sesongen i fjor var ein sesong med betydelege kutt i talet på utøvarar på lag grunna tap knytt til koronaviruset. Det er derfor gledeleg at vi no har moglegheita til å ha rekruttlag på begge kjønn, seier sportssjef Claus Johan Ryste.

Skiforbundet tapte 30 millionar kroner i starten av pandemien. I år ser det lysare ut, og på herresida har ein dermed òg løparar med C-status neste sesong.

Røa inne

Av nye namn er det Henrik Røa som har fått landslagsplass med B-status.

Røa har hatt ein eventyrsesong etter lang tid utanfor konkurranse. Han enda mellom anna på 16.-plass i den legendariske utforløypa i Kitzbühel i det som var det tredje verdscuprennet i karrieren.

Gode prestasjonar, og skader hos fleire på landslaget, gjorde at han så fekk billett til VM i Italia. Der slo han til med 10.-plass i utfor og 17.-plass i super-G.

Jonathan Nordbotten kunngjorde tysdag at han legg opp. Førre sesong hadde han B-status på alpinlandslaget.

Vickhoff Lie-opprykk

For kvinnene har Kajsa Vickhoff Lie fått A-status. Ho tek plassen til Mina Fürst Holtmann som er flytta til B-laget. Lie har A-status saman med Ragnhild Mowinckel og Kristin Lysdahl.

På laget til kvinnene er Mariell Kufaas det nyaste namnet. Ho gjer at laget til kvinnene tel tolv namn og ikkje elleve som førre sesong.

– Med så slagkraftige lag er det ei klar målsetjing at vi skal kunne leggje til rette for å kunne levere på den internasjonale arenaen i ein OL-sesong. Grunna koronasituasjonen ser vi at vi vil førebu oss i Noreg og Europa i første del av sesongen, seier sportssjef Ryste.

Dette er laga

Menn:

A-status: Lucas Braathen (Bærum), Kjetil Jansrud (Peer Gynt), Aleksander Aamodt Kilde (Lommedalen), Sebastian Foss Solevåg (Spjelkavik), Leif Kristian Nestvold-Haugen (Lommedalen), Henrik Kristoffersen (Rælingen), Adrian Smiseth Sejersted (Stabæk).

B-status: Henrik Røa (Heming), Rasmus Windingstad (Bærum), Fabian Wilkens Solheim (Heming), Timon Haugan (Oppdal), Atle Lie McGrath (Bærum).

C-status: Alexander Steen Olsen (Kjelsås), Halvor Hilde Gunnleiksrud (Bærum), Kaspar Kindem (Ready), Oscar Zimmer (Ingierkollen Rustad), Andreas Sønsterud Amdahl (Lillehammer).

Kvinner:

A-status: Kajsa Vickhoff Lie (Bærum), Kristin Lysdahl (Asker), Ragnhild Mowinckel (Rival)

B-status: Mina Fürst Holtmann (Bærum), Maria Tviberg (Geilo), Thea Stjernesund (Hakadal), Kristina Riis-Johannessen (Ready), Kaja Nordbye (Heming), Marte Monsen (Aron).

C-status: Andrine Mårstøl (Haugen), Tuva Nordbye (Heming), Mariell Kufaas (Tromsø).

Landslag para:

A-status: Jesper Saltvik Pedersen (Plogen).

B-status: Marcus Grasto Nilsson (Ready).

Trenar med: Magnus Balchen (Ready), Hanne Vadseth (Ready), Jostein Slaastad (Ready), Thomas Daae (Ingierkollen Rustad).

