OL-vertsbyar trekkjer seg på grunn av pandemien

Den auka smitten vil hindre at innbyggjarane i byen får eit nedstengt samfunn, og tryggingstiltaka i samband med testing og liknande er kostbart, skriv nyheitsbyrået AFP.

Byen Okuizumo brukte store ressursar for å førebu seg før landhockeylaget til India skulle komme på precamp, men måtte droppe det på grunn av koronaviruset. Byen trekte seg då det vart klart at han måtte stå for bobleliknande tiltak, regelmessige testar og ekstra medisinsk beredskap.

– Vi ønskte å få eitt av dei beste laga i verda til å besøkje byen vår og vise ferdigheitene sine til lokale barn, sa Katsumi Nagase i Okuizumos byleiing.

– Men det ser umogleg ut no.

Over 500 byar melde seg på for å vere vertskap for idrettsutøvarar og støtteapparat. Somme, som Okuizumo, har allereie skrinlagt planane. Andre er i gang med å utvikle retningslinjer som forhåpentleg skal halde alle trygge.

Japan erklærte fredag krisetilstand for hovudstaden Tokyo og tre andre regionar for å demme opp for ei ny smittebølgje.

