Flick går i forhandlingar om jobben som tysk landslagssjef

Det skjedde same dagen som det vart klart at Julian Nagelsmann blir henta frå RB Leipzig for å etterfølgje Flick i Bayern. Flick blir etter eiga oppmoding løyst frå kontrakten i sommar.

– Det er kjent at Hansi Flick har ei høg stjerne i DFB og er ein framifrå kandidat til jobben som landslagssjef. Vi kan stadfeste at vi kjem til å ha samtalar med han og dei ansvarlege i Bayern, seier ein talsperson for DFB.

– VI ber om forståing for at vi akkurat no ikkje kan gi ytterlegare kommentarar.

Det vart tidlegare i vår kjent at Joachim Löw gir seg som landslagssjef etter EM-sluttspelet i sommar. Nyleg sjokkerte Flick ved å erklære at han vil gi seg i Bayern etter denne sesongen. Han bad om å bli løyst frå kontrakten som gjeld til sommaren 2023.

Flick fekk jobben midt i førre sesong. Han førte Bayern til ei historisk sigersrekkje som enda med triumf i serie, cup, meisterliga, tysk supercup, europeisk supercup og klubb-VM.

Flick var Löws assistent på landslaget frå 2006 til 2014, ein periode som vart avslutta med VM-tittel. Deretter var han sportsdirektør i DFB fram til 2017.

DFB-direktør Oliver Bierhoff såg bort frå at ein ville gå i samtalar med Flick så lenge han er under kontrakt i München, men løysinga på tysdag mellom Bayern og RB Leipzig ryddar vegen for forhandlingar.

Forbundet har uttalt at det ikkje vil betale kompensasjon for frikjøp av ein landslagssjef frå ein klubbkontrakt.

