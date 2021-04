Ada Hegerberg får kvinneleg trenar – Bompastor erstattar Vasseur

sport

Vasseur er ferdig i klubben etter at Lyon nyleg vart slått ut av Meisterligaen i kvartfinalen. Bompastor er den første kvinnelege trenaren for klubben som har vunne Champions League sju gonger.

40-åringen spelte sjølv på laget som vann turneringa i 2011 og 2012. Sidan har ho vore leiar for ungdomsavdelinga i klubben.

Bompastor sa på ein pressekonferanse at ho nyleg bad klubbleiinga om ein prat om framtida si.

– Lyon er klubben i hjarta mitt, men eg følte at eg hadde tent tida mi i akademiet, og at eg var klar for nye oppgåver. Eg tenkte på stillinga som sportsdirektør, men trenarjobben tiltaler meg. Eg gler meg til å ta fatt, sa ho.

Måtte gå

Lyon fortale tysdag på nettstaden sin at ein etter ei evaluering saman med Vasseur vart samde om å avslutte samarbeidet umiddelbart. Han vart tilsett sommaren 2019 og førte Lyon til trippeltriumf i fjor. Denne sesongen tok regjeringstida til klubben i Champions League slutt, og laget er på etterskot i gullkampen mot PSG i ligaen.

Hegerberg har vore med å føre Lyon til fem strake Champions League-titlar (2016 til 2020) og har vorte toppskåraren til turneringa gjennom alle tider, men ho har ikkje spelt sidan ho øydela korsbandet i januar i fjor. Ytterlegare to skader som begge kravde operasjon har sørgt for det.

Nyleg offentleggjorde klubben at Hegerberg ikkje vil vere speleklar igjen før neste sesong.

Kravet er gull

Skadefråværa til Hegerberg og Griedge Mbock blir trekte fram av klubben som årsaker til at klubben har slite denne sesongen. Eit koronautbrot før returkampen mot PSG hjelpte heller ikkje, men konklusjonen av evalueringa av likevel at Vasseur måtte gå.

Klubbpresident Jean-Michel Aulas informerte spelarane om avgjerda tysdag morgon. Bompastor har fått ein avtale som gjeld til sommaren 2023.

Den første oppgåva hennar blir å føre klubben til seriegull nummer 15 på rad. Nøkkelen blir kampen mot PSG 29. mai. Som aktiv vann Bompastor 11 titlar som Lyon-spelar. Ho har òg over 150 landskampar for Frankrike.

(©NPK)