Det sa OL-sjef Toshiro Muto på ein pressekonferanse måndag.

Meldinga kjem under tre månader før leikane. Samtidig slit Japan med auka smittespreiing. Landet erklærte fredag krisetilstand for hovudstaden Tokyo og tre andre regionar for å demme opp for ei ny smittebølgje.

– Vi har bede om 500 sjukepleiarar. Føresetnaden er at det ikkje påverkar lokal helseteneste negativt, sa Muto.

OL startar 23. juli og varer til 8. august.

