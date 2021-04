Spissikon dei første i Premier Leagues Hall of Fame

sport

Engelskmannen Alan Shearer slo igjennom i Blackburn, der han saman med Henning Berg var med på å vinne serien i 1994–95. Han skåra 260 mål i dei 14 åra i Premier League, der han òg spelte for Newcastle.

Shearer er den einaste spelaren med over 100 mål i to ulike PL-klubbar. Han fekk Gullballen som den fremste målgjeraren i Europa heile tre gonger.

Franske Thierry Henry fekk den same prisen fire gonger. Henry gjorde 175 mål på 258 kampar for Arsenal. Han skåra òg minst 20 mål i fem sesongar på rad i den siste stordomstida til «The Gunners» på byrjinga av 2000-talet.

På dei åtte åra i Arsenal var han med på å vinne serien to gonger, og i 2003–04 sesongen gjekk laget gjennom serien utan eit einaste tap.

– At eg saman med Alan Shearer er vald inn som dei to første i Premier Leagues Hall of Fame er meir enn spesielt. Då eg var liten handla det meste om korleis eg kunne få tak i eit par fotballsko, og no snakkar vi om Hall of Fame, seier Henry til Premier Leagues nettstad.

Seinare måndag vil det bli lagt fram ei liste på ytterlegare 23 nominerte. Fansen skal stemme fram kva seks andre spelarar som tek plass ved sida av Shearer og Henry.

(©NPK)