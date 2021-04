Rekordgåve til Olympiatoppen: 100 millionar kroner til nytt toppidrettssenter

sport

– Dette betyr enormt. Det viser at ein så viktig samfunnsaktør som Sparebankstiftelsen DNB har utvikla seg til å bli på det frivillige området, verkeleg har tru på den verdibaserte toppidretten og utviklinga rundt det. Og at dei har tru på at det kan la seg gjere at vi kan realisere prosjektet som har vore så etterlengta for norsk toppidrett så lenge, seier Øvrebø til NTB.

NTB møter toppidrettssjefen og administrerande direktør André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB utanfor Olympiatoppens lokale på Sognsvann i Oslo. Der har Støylen, saman med gåvesjef Sissel Karlsen, delt ut 100 millionar kroner til toppidrettssenter-prosjektet og 17 millionar kroner til utviklingsprogrammet kalla trenarløftet.

– Det er veldig hyggjeleg. Det er å dele ut midlar vi driv med, men dette er den klart største tildelinga vi har gjort i Sparebankstiftelsen DNB gjennom historia vår, så det er ein spesiell dag òg for oss, seier Støylen til NTB.

Pengane er over ein nidel av det stiftinga har budsjettert med å dele ut i 2021.

– Ein gledesdag

Også idrettspresident Berit Kjøll jublar for den rause gåva. – Dette er ein gledesdag for norsk idrett. Realiseringa av nytt toppidrettssenter i Noreg er eitt av våre viktigaste og prioriterte prosjekt for å halde oppe konkurransekraft og styrkje posisjonen vår som ein av dei beste toppidrettsnasjonane i verda. Dette fantastiske bidraget frå Sparebankstiftelsen DNB skaper eit nytt momentum for realiseringa av eit nytt toppidrettssenter i Noreg, seier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Dei 100 millionane er dedikerte til alt som skal gå føre seg i huset når det er ferdig, ikkje sjølve bygginga. Det dreier seg om utstyr, teknologi, aktivitet og møblement, opplyser Øvrebø.

Han håpar på eit nytt løft for prosjektet.

– Vi håpar at pengane kan føre til at andre aktørar som vi òg er avhengige av å samarbeide med for å realisere bygget, ser at andre har tru på dette, og at denne gåva er ein utløysande faktor for offentlege løyvingar som er nødvendig for å realisere dette, seier han.

– No vil vi gå i dialog og invitere både styresmaktene og næringslivet til å ta del i eit heilskapleg spleiselag for å fullfinansiere prosjektet slik at vi kan starte bygginga av eit topp moderne toppidrettssenter så raskt som mogleg, seier idrettspresident Kjøll.

Planane utsette

Det nye senteret vil vere på omkring 11.600 kvadratmeter og omfatte nye utandørsanlegg òg for tomteeigar Noregs idrettshøgskule (NIH). I tillegg blir det ønskt eit nytt hotell.

Øvrebø estimerer at totalkostnaden vil vere opp mot 800 millionar kroner, men at dette enno ikkje er klart.

I fjor håpa Øvrebø at om finansieringa kom på plass, kunne bygget stå ferdig i 2023. Den draumen er borte no.

– Vi fekk ein smell på grunn av koronaen, og heilt andre problemstillingar vart mest sentrale for våre tillitsvalde og styresmaktene. Men vi har ei god kjensle at utover sommaren vil det bli rørsle i saka. Vi har framleis håp om at vi kan byrje å byggje i midten av 2022. Men då må dette startskotet føre til at også andre melder seg på, seier Øvrebø.

Støylen opplyser at dialogen med Olympiatoppen om ei tildeling har gått føre seg i to–tre år. Pause i utbyttet frå banken i fjor på grunn av koronapandemien, gjorde at dette vart utsett til i år.

(©NPK)