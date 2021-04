sport

På ein pressekonferanse måndag var beskjeden at japanarane ønskjer at alle OL-tilreisande testar seg to gonger dei siste 96 timane før avreise til Tokyo.

Alle som skal vere involverte i OL og Paralympics, vil bli koronatesta så fort dei kjem av flyet i Japan.

Det er òg lagt opp til eit strikt testregime undervegs i leikane. Kor omfattande det blir, kan bli offentleggjort denne veka. Då er det venta at det kjem ein oppdatert manual for gjennomføringa.

