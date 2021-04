Woodward møtte Johnsons stabssjef dagar før superliga-kunngjering – Labour ber om innsyn i samtalen

sport

Det er The Independent som melder at Woodward møtte stabssjefen til den britiske statsministeren, Dan Rosenfield, i Downing Street onsdag førre veke, berre fire dagar før det vart kjent at United og seks andre engelske klubbar skulle vere med på å starte opp den mykje omtalte Super League.

Woodward helsa òg på statsminister Johnson i etterkant av møtet, stadfestar ei kjelde i United til avisa.

Statsministeren har vore blant dei hissige kritikarane av utbrytarligaen som fort klappa saman, men det blir spekulert i om superligaen kan ha vore eit tema i samtalen mellom Woodward og Rosenfield.

Både Downing Street og Manchester United avviser dette overfor The Independent. Men Jo Stevens, som er Labours såkalla skuggeminister for sport og kultur, meiner at offentlegheita bør få innsyn i kva som vart sagt i møtet.

– Statsministeren og ministrane hans kom med ein veldig offentleg og sterk fordømmelse av den europeiske superligaen. Folket bør derfor kunne forvente at den same beskjeden blir gitt i alle private setjingar. Downing Street burde offentleggjere desse minutta for å rydde opp i det som måtte finnast av uklarheiter og unngå skuldingar om hykleri, seier Stevens.

Frå United-hald blir det opplyst at Woodwards samtale med Rosenfield handla om koronarestriksjonar og moglegheita for å sleppe inn tilskodarar på kampar.

Woodward valde tysdag kveld å seie opp som administrerande direktør i Manchester United, like før klubben gav beskjed om at den har trekt seg frå superliga-samarbeidet. Han skal jobbe for den engelske storklubben ut året.

