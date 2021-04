Solskjær om superliga-fiaskoen: – Eg vil fortene å spele i Europa

sport

Det var kristiansundaren klar på då han fredag ettermiddag møtte pressa føre helgas Premier League-møte med Leeds.

Ikkje overraskande vart orkanen av kritikk mot Super League-planane denne veka raskt eit tema. Prosjektet vart lansert sist søndag, og allereie 48 timar seinare trekte dei seks engelske klubbane seg ut.

Dagen etter følgde Milan, Inter og Atlético Madrid.

– Eg er veldig glad for at fansen har sagt meininga si, og at vi har høyrt på dei. På ein rar måte har det ført fotballen saman. Det er viktig. Eg er supporter sjølv. Det blir ein dag der eg kjem tilbake og ser på Manchester United. Eg vil sjå eit United-lag, som kan feile. Eg likte aldri konseptet uansett, sa Solskjær.

Superligaen-planane innebar at tolv klubbar skulle vere direktekvalifisert for turneringa kvart einaste år. Den ideen likte ikkje Solskjær.

– Du må ha den frykta for å feile. Du må fortene å vere der, og eg har alltid trudd på at du må komme ut av komfortsona, sa Solskjær.

– Eg er veldig glad for alle klubbane har erkjent feila sine. At dette var ein dårleg idé. Og måten det kom ut på òg, la han til.

