Sevilla og St. Petersburg blir nye EM-vertsbyar

Det stadfestar Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i ei pressemelding.

Uefa krev at EM-vertsbyane skal kunne ta i bruk minst 25 prosent av tilskodarkapasiteten på arenaene trass koronapandemien. Det har verken Bilbao eller Dublin klart å garantere for. Dei lokale smittevern-restriksjonane hindrar dei i det.

Spania skulle spele alle dei tre gruppekampane sine i Bilbao, den første mot Sverige. Dei to laga er òg i gruppe med Polen og Slovakia. Dei andre kampane i gruppa skulle ha vorte spelte i Dublin, men er no flytta til St. Petersburg av same årsak.

Den russiske storbyen aktar å nytte 75 prosent av tilskodarkapasiteten.

Sverige skulle ha EM-basen sin i Dublin, der laget var oppsett i to av dei tre kampane sine, men den planen må no endrast. Polen skulle òg hatt base i Dublin, men vel i staden å halde seg i heimlandet mellom kampane.

Ved sidan av å arrangere tre kampar i gruppespelet, skulle Dublin hatt éin åttedelsfinale. Dei tre førstnemnde kampane går no i St. Petersburg, medan Wembley overtek åttedelsfinalen. Den sistnemnde kampen inneheld gruppevinnaren frå gruppe D, der England deltek.

Fredag vart det òg stadfesta at München er godkjend og beheld statusen sin som vertsby. Uefa har fått ein garanti frå lokale styresmakter om at alle dei fire kampane vil ha minimum 14.500 tilskodarar.

Tyskland sine kampar mot Frankrike, Portugal og Ungarn i gruppespelet skal spelast i München. Det same skal ein kvartfinale 2. juli.

EM blir innleidd fredag 11. juni og varer ein månad.

