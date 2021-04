Norsk langrenn seier nei til høgdehus

sport

– Tilrådinga vår til Skistyret er å seie nei til høgdehus, seier Skogstad til avisa.

I midten av april vart det klart at Idrettsstyret støtta Norges Friidrettsforbunds (NFIF) forslag om å oppheve forbodet. Forslaget skal opp på idrettstinget i mai.

Skogstad understrekar at han respekterer at andre idrettar tek andre val.

– Samtidig så er vi tydelege på at dette er ei vurdering og verdival som vi tek på vegner av norsk langrenn. Simulering av høgde er ikkje på ei forbodsliste, så vi har respekt for at andre greiner og forbund gjer andre val enn vi har gjort, seier han.

Kvinnelandslagstrenar Ole Morten Iversen seier til avisa at han er glad for innstillinga frå langrennskomiteen.

Forslag fremja tidlegare

Noreg er åleine om å ha eit generelt forbod (innført i 2003) mot høgdehus, høgdetelt eller anna tilsvarande utstyr. Dette er innretningar som gjer at ein kan trene og opphalde seg i tunn luft og dermed auke talet på raude blodceller.

I 2008 og 2015 vart det fremja forslag om å avvikle forbodet.

I 2014 var det Norges Friidrettsforbund og Norges Skiskytterforbund som var dei store særforbunda som stemde for å opne for avvikling.

Påverkar ikkje OL

Eit eventuelt ja i slutten av mai på idrettstinget vil uansett ikkje ha betydning for dei norske OL-utøvarane, har toppidrettssjef Erlend Slokvik i friidrettsforbundet tidlegare sagt til NTB.

– Det er for seint. Planen er lagd. Det fysiske utstyret er heilt sikkert ikkje på plass på så kort tid heller. Det vil nok ta litt tid, sa han.

Han håpar og trur eit ja blir ein realitet om ein dryg månad.

– Det er meir sannsynleg at det kan bli vedteke når idrettsstyret går inn for det. Det er eit steg på vegen, men det er mange andre som skal stemme òg. For oss er det positivt at dei har lytta til argumenta som har komme fram, sa Slokvik.

(©NPK)