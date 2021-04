Klopp kritiserer nytt Champions League-format: – Kvar er det plass til dei nye kampane?

sport

På under 48 timar kollapsa storklubbanes ambisiøse Super League-planar. Det skjedde etter massiv kritikk frå supporterar, spelarar og managerar. Særleg i England var motstanden knallhard.

– Du kan ikkje alltid introdusere nye turneringar. Så det er veldig bra at superligaen er lagd bort, men det nye Champions League-formatet er heller ikkje fantastisk. Uefa la fram ideen for meg, og eg gav uttrykk for at eg ikkje likte det, seier Klopp før møtet på laurdag med Newcastle.

– Ti kampar (i gruppespelet) framfor seks. Eg aner ikkje kvar det er plass til å spele dei nye kampane.

Det nye meisterligaformatet vart nyleg vedteke av Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Endringane gjeld frå 2024.

Torsdag ordla Manchester City-stjerna Ilkay Gündogan seig kritisk til den nye utgåva av den mest prestisjetunge klubbturneringa i fotballen.

«Fleire og fleire kampar. Tenker ingen på spelarane? Det nye CL-formatet er berre ein mildare variant av to vonde samanlikna med Super League», skreiv han på Twitter.

