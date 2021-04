Idretten vil ha ekstra lette i smitteverntiltaka i mai – dette er «kravlista»

sport

Det kjem fram i ei pressemelding fredag. Norges idrettsforbund har òg sendt eit brev til Kulturdepartementet med innspel til gjenopningsplanen. Brevet er underskrive av generalsekretær Karen Kvalevåg.

Trinn to av gjenopningsplanen til regjeringa skal etter planen setjast i verk neste månad. Så seint som på ein pressekonferanse torsdag antyda regjeringa at tidspunktet blir i siste halvdel av mai.

Idretten viser på si side til at det er varsla ein hovudregel på tre vekers mellomrom mellom kvart trinn i gjenopningsplanen. Trinn éin vart sett i verk 16. april, noko som gjer at Kjøll & co. forventar ny lette i tiltaka tidleg neste månad.

Då meiner i tillegg idrettspresident Berit Kjøll at planen som er lagd må forserast, slik at idretten får lempa meir på smittevernavgrensingane sine enn det som ligg inne i gjenopningsplanen.

Klare krav

Idrettspresidenten er tydeleg på at ho forventar at det kjem gode nyheiter både for barne- og ungdomsidretten, breiddeidretten for vaksne og toppidretten.

Konkret ber Kjøll regjeringa om dette på trinn to:

* Barn og unge under 20 år kan delta på arrangement både innandørs og utandørs på tvers av kommunegrensene.

* Vaksne i utandørs kontaktidrettar blir gitt unntak frå regelen om minst éin meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.

* Talet på avgrensinga for organisert trening innandørs for vaksne bør aukast til 20 personar, så lenge dei kan halde minst éin meters avstand. Vidare må det gjerast tydeleg at det er mogleg for fleire grupper à 10/20 personar å opphalde seg på same treningsareal samtidig.

* For både barn, unge og vaksne bør idrettslagstilhøyrsel vere avgjerande for aktivitet, ikkje kommunetilhøyrsel. Reglar og tilrådingar som avgrensar aktivitet til kommunen, bør endrast til idrettslaget, sidan mange er medlem av eit idrettslag i ein annan kommune.

* Toppidrettsutøvarar og støttepersonellet deira må få unntak frå dagens innreisekarantene-føresegner etter å ha gjennomført arbeidsreiser.

Viktig med lette

Kravet om at barn og unge skal kunne konkurrere på tvers av kommunegrenser ligg i utgangspunktet inne på tredje trinn av gjenopningsplanen til regjeringa. Idretten ber altså no om at letten kjem allereie på trinn to.

Idrettspresidenten argumenterer her med at barn og unge må få opning for å konkurrere «innenfor særidrettenes naturlige konkurransesoner».

– Dersom barn og unge skal prioriterast, må det òg opplevast slik. Derfor er desse lettane no svært viktige, seier Kjøll og legg til:

– Dersom styresmaktene ikkje ønskjer å opne opp for arrangement på tvers av kommunegrenser for all barne- og ungdomsidrett, bør det som eit minimum blir opna opp slike arrangement for alle utandørsidrettar, inkludert kontaktidrettane.

Alvorleg for helsa

Idrettspresidenten meiner at smittesituasjonen og farten i vaksinasjonsprogrammet bør gi opning for kontakttrening for vaksne i breiddeidretten. Her får ho støtte av landslagssjef i fotball, Ståle Solbakken.

– Det er på tide å komme i gang med breiddeidretten. Eg har jo kontakt med eit par idrettsmiljø, og eg er bekymra for at mange vil slutte med idretten sin dersom vi snart ikkje opnar opp. Det er alvorleg for idretten, men også alvorleg for den fysiske og mentale helsa til folk, seier han.

Idrettsforbundet ber òg om karantenetilpassingar for toppidretten. Det blir vist til at dagens karanteneordning utgjer store utfordringar for «utøvernes treningsforberedelser og konkurranseevne».

– Innreisekarantenen hindrar deltaking i viktige konkurransar, gjer nødvendige treningsførebuingar svært krevjande, og vil i verste falle redusere medaljesjansane våre under Tokyo-leikane og i andre internasjonale meisterskap, seier Kjøll.

Dei utsette sommarleikane i Japan startar 23. juli. Paralympics-starten går etter planen 24. august

