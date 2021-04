Idretten krev meir lette i smitteverntiltaka på trinn to

sport

Trinn to av gjenopningsplanen til regjeringa skal etter planen setjast i verk neste månad. I ei pressemelding fredag varslar Norges idrettsforbund at ein forventar at styresmakta då går lenger i å gi lettar enn det som så langt har vore kommunisert.

Idrettspresidenten forventar at det kjem gode nyheiter både for barne- og ungdomsidretten, breiddeidretten for vaksne og toppidretten.

Konkret ber Kjøll om dette:

* Barn og unge under 20 år kan delta på arrangement både innandørs og utandørs på tvers av kommunegrensene.

* Vaksne i utandørs kontaktidrettar blir gitt unntak frå regelen om minst éin meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.

* Talet på avgrensinga for organisert trening innandørs for vaksne bør aukast til 20 personar, så lenge dei kan halde minst éin meters avstand. Vidare må det gjerast tydeleg at det er mogleg for fleire grupper á 10/20 personar å opphalde seg på same treningsareal samtidig, jf. smittevernrettleiaren for idrett.

* For både barn/unge og vaksne bør idrettslagstilhøyrsel vere avgjerande for aktivitet, ikkje kommunetilhøyrsel: Reglar og tilrådingar som avgrensar aktivitet til kommunen, bør endrast til idrettslaget, sidan mange er medlem av eit idrettslag i ein annan kommune.

* Toppidrettsutøvarar og støttepersonellet deira må få unntak frå dagens innreisekarantenereglar etter å ha gjennomført reiser i samband med arbeidet sitt.

