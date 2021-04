Dobling av Uefa-millionar til storklubbane på fem år

sport

Kvar kamp i Champions League gav i 2019/20-sesongen i gjennomsnitt ei utbetaling på 146,9 millionar kroner per kamp, viser tal frå Det europeiske fotballforbundet Uefa. Det er rundt 73,5 millionar kroner til kvart lag. Den totale summen på cirka 20 milliardar kroner er delte på dei 131 kampane som vart spelte denne sesongen.

Rapporten vart publisert denne veka og viser ei dobling i utbetalingane på berre fem år. I 2014/15-sesongen utbetalte Uefa i snitt 71,8 millionar kroner per kamp.

– Ein får ikkje det heile biletet av den typen tal, men det er ein interessant måte å sjå det på, seier Kjetil K. Haugen, professor i logistikk og sport management, til NTB. Han viser til at ein ikkje kjenner kostnadene for klubbane fullt og heilt i same tidsrom.

– Ikkje mogleg å snike seg unna

Dei tolv klubbane som prøvde seg med å opprette Super League, har mellom anna argumentert med at dei ønskjer seg ein større del av inntektene som Uefa distribuerer til klubbane. Det synest Haugen ikkje noko om.

– Eg synest det verkar rimeleg bra som det er. Vi som er opptekne av fotball, synest det er positivt at det blir fordelar for dei små klubbane

– Det er forståeleg at dei store klubbane synest at konkurransen er for sterk for dei, men sånn er fotballen. Dei vil gjerne prøve å få så mykje ut av det som mogleg. Dei har kanskje eit poeng at dei bidreg mest til inntektene, men fotballen er som han er, og då må ein stelle seg til det. Det er ikkje mogleg å snike seg unna. Det ser i alle fall ikkje sånn ut, seier Haugen og peikar på at superliga-prosjektet brast raskt etter at nyheita om det kom.

Men Haugen trur ikkje Super League-snakket er over med dette.

– Dei store klubbane vil alltid ha insentiv til å prøve å få meir av kaka. Det er ingen grunn til å tru at dei gir seg med dette, anten at dei kjem med andre framstøyt eller prøver å påverke, seier han.

– Sprunge løpsk

Sportsøkonom Kenneth Cortsen frå høgskulen UCN i Danmark trur òg Super League vil bli eit tema som vil dukke opp med jamne mellomrom på grunn av auka utgifter til klubbane ved overgangar og spelarlønningar som driv dei til å vilje auke omsetninga.

– Det er ikkje nødvendigvis berre eigarane av storklubbane som tener pengar på den aukande kommersialiseringa i fotballen. Det er òg agentar og spelarar, seier han til nyheitsbyrået Ritzau.

– Kanskje har lønningane til spelarar og overgangssummar sprunge løpsk, og det er kanskje ikkje berekraftig over tid, seier Cortsen, som understrekar at rekninga i fotballen til slutt hamnar hos forbrukaren.

(©NPK)