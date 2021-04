Pérez: Haaland eller Mbappé umoglege signeringar utan Super League

sport

– Det er umogleg å få gjennom signeringar som (Kylian) Mbappé og (Erling) Haaland generelt, ikkje berre for Real Madrid, utan Super League, sa Pérez til radioprogrammet El Larguero.

– Generelt blir det ingen store overgangar denne sommaren. Når pengar ikkje strøymer frå dei rike klubbane til dei fattige klubbane, lir alle, sa han.

Superligaplanane kollapsa då dei seks engelske klubbane trekte seg. Også dei tre italienske klubbane og Atlético Madrid har trekt seg ut.

– Eg er lei meg og skuffa fordi vi har jobba med dette prosjektet i omkring tre år. Kanskje vi ikkje har klart å forklare det godt nok, sa Pérez i intervjuet, gitt att av Marca.

– Meisterligaformatet er gammalt og berre interessant frå kvartfinalane og utover, sa han.

Ikkje over

Presidenten insisterer på at Super League-prosjektet ikkje er over, og at klubbane framleis ikkje har fjerna seg sjølv frå superligaen enno.

– Dei tek feil, seier Pérez om alle som trur prosjektet allereie er dødt.

– Det står klart i kontrakten at ein ikkje kan trekke seg ut. Dei fleste involverte er direktørar som kjenner denne verda, sa han.

Pérez skulle etter planen leidd den nye europeiske superligaen. Han vart overraska over den store motstanden som kom etter kunngjeringa.

Ville redde fotballen

Kritikken har hagla frå supporterar, tidlegare toppspelarar, høgtståande politikarar og truslar om utestenging frå presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Aleksander Ceferin.

– Eg har aldri sett ein slik aggresjon frå ein Uefa-president og nokon av fotballstyresmaktene i landa. Eg har vore i fotballen i 20 år og ikkje sett truslar som dette. Det var som om vi hadde drepe nokon. Det var som om vi hadde drepe fotballen. Men vi prøvde å finne ein måte å redde han på, sa han.

– Kanskje vi ikkje forklarte det godt nok, men dei gav oss heller ikkje moglegheita til å forklare det, la han til.

