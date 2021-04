Barcelona-presidenten hevdar stadig at superligaen er «heilt nødvendig»

sport

Allereie tysdag byrja Super League-samarbeidet å falle saman som eit korthus, men toppleiarane i dei spanske storklubbane Real Madrid og Barcelona vil framleis ikkje gi opp ideen.

Laporta kommenterte prosjektet for første gong torsdag, og då heldt han fast på at ein form for superliga er den einaste rettferdige vegen vidare for Europas største fotballklubbar.

– Det er absolutt nødvendig. Dei største klubbane genererer mest pengar, og vi må få ha innverknad på korleis inntektene skal fordelast, seier Barcelona-toppen.

Han seier samtidig at han vil la medlemmene av klubben stemme over superligaforslaget, slik planen var i utgangspunktet.

– Det er nødvendig, men klubbmedlemmene våre får det siste ordet.

(©NPK)