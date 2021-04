Ødegaards sjef fekk personleg orsaking etter superliga-fiasko

sport

Superliga-kaoset som rådde i to døgn etter annonseringa av utbrytarligaen søndag kveld, vart ikkje overraskande eit heitt tema då Martin Ødegaards trenar møtte pressa torsdag.

Arsenal var éin av tolv klubbar som hadde takka ja til å delta i Super League, men gjorde retrett tysdag kveld etter at prosjektet hadde skapt ein orkan av kritikk.

På spørsmål om han sjølv og spelarane fekk ei orsaking frå leiinga i klubben i kjølvatnet av tilbaketoget, svarte manager Arteta torsdag:

– Ja, absolutt. Dei har det fulle ansvaret for å drive denne fotballklubben, og det dei sa var «Beklager for å ha forstyrret laget, vi gjorde dette fordi vi ikke hadde mulighet til å kommunisere på en annen måte tidligere, formidle denne beskjeden videre til spillerne». Meir kan du ikkje be om.

Kom ut av kontroll

Spanjolen opplyste vidare at han ikkje var kjend med superliga-planane før rett i forkant av offentleggjeringa.

– Deretter kom alt heilt ut av kontroll, og verda responderte på ein heilt samla måte, sa Arteta.

Både Arsenals toppsjef Vinai Venkatesham og den amerikanske eigarfamilien Kroenke skal ha vore i kontakt med Arteta etter at avgjerda om å trekke seg frå superligaen var teken.

– Vinai snakka med meg og forklarte litt kva som skjedde. Han var tydeleg og open med meg. Eg forstod grunnane til at vi ikkje kunne vite om dette. Vi var ikkje involverte i avgjerda, sa spanjolen.

Sterk beskjed

Han hylla samtidig fansen for måten han responderte samla på.

– Då supporterane kom på bana og uttalte seg, gjorde dei det verkeleg klart og tydeleg, og dei sende truleg den sterkaste beskjeden som nokon gong er sendt i fotballen, sa Arteta.

Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool og Tottenham melde seg alle ut av superliga-prosjektet tysdag. Onsdag følgde Milan, Inter og Atlético Madrid etter. Også Juventus har erkjent at superliga-prosjektet har minimale sjansar for å leve vidare.

