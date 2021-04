Også United-eigar Glazer seier unnskyld til fansen

sport

I eit ope brev til United-tilhengjarane publisert på nettstaden til klubben kjem Glazer med ei atterhaldslaus unnskyldning av uroa eigarane påførte tilhengjarane, og medgir at avgjerda om å slutte seg til superligaprosjektet var feil.

– Dei siste dagane har vi alle vore vitne til kva lidenskap fotballen kan skape, og den djupe lojaliteten tilhengjarane våre har til denne store klubben. De gjorde motstanden dykkar mot superligaen veldig klar, og vi har lytta. Vi tok feil, og vi vil vise at vi kan rydde opp, skriv han.

– Sjølv om såra er ferske og det vil ta tid før arra blir lækte, er eg bestemd på å rette opp igjen tilliten til tilhengjarane våre og lære av bodskapen de leverte med slik overtyding.

Han skriv at han framleis føler at europeisk fotball må gjerast meir berekraftig, men innser at superligaen ikkje var rett måte å oppnå det.

– I forsøket på å skape ein meir stabil situasjon for fotballen, viste vi ikkje tilstrekkeleg respekt for tradisjonane dens, som opprykk, nedrykk og fotballpyramiden.

(©NPK)