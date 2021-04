Nepomnjasjtsjij nærare å bli Carlsens VM-rival

sport

Nepomnjasjtsjij leidde kandidatturneringa i Jekaterinburg allereie før runden på onsdag, og med kvite brikker gjorde han kort prosess med Aleksejenko.

Med fire rundar igjen er han eit heilt poeng føre Fabiano Caruana, Anish Giri og Maxime Vachier-Lagrave. Alle resten av dei er hekta av med minst to poeng.

Giri og Vachier-Lagrave spelte remis mot kvarandre onsdag, medan Caruana spelte remis mot Ding Liren.

– Det var ein ny stor dag med sjakk. Vi har hatt berre eitt kjedeleg parti av 12 sidan dei starta igjen. Eitt poengs leiing med fire rundar igjen er mykje, og Fabi eller Maxim må nok slå Jan med svarte brikker for at nokon kan stoppe han, sa Magnus Carlsen, som dei tre siste dagane har vore ekspertkommentator for Chess24.

Slik blir det ikkje dei fire siste rundane. Då er Carlsen oppteken med Champions Chess Tour-turneringa som startar i helga.

– Klar favoritt mot Jan

Carlsen vart i sendinga bede om å vurdere korleis han vil stå seg mot dei moglege VM-utfordrarane.

– Eg vil seie at det vil vere ganske jamt og ope mot Fabi (Caruana), men at eg vil vere ein ganske klar favoritt mot alle dei andre. Unntaket er Ding, men han kjem ikkje til å kvalifisere seg, sa Carlsen.

Dei sju første rundane av kandidatturneringa vart spelte i tida 17. til 25. mars i fjor, medan stort sett all annan sport i verda var stoppa på grunn av viruspandemien. Til sist vart òg kandidatturneringa avbroten. Nesten 13 månader seinare er dei same åtte spelarane tilbake i Jekaterinburg for å spele dei sju siste rundane.

Jamgamle

Vinnaren får spele om VM-tittelen mot Carlsen i Dubai i tida 24. november til 16. desember i år. Med fire rundar igjen av kandidatturneringa, ligg det an til å bli eit oppgjer mellom 1990-modellane Carlsen og Nepomnjasjtsjij.

Russaren har igjen parti mot Caruana (med kvit, fredag), Wang Hao (svart, laurdag), Vachier-Lagrave (kvit, måndag) og Ding (svart, tysdag).

Magnus Carlsen har vore verdsmeister sidan 2013.

