Friidretts-NM blir flytta frå august til september

sport

Meisterskapen skulle opphavleg gått 13.- til 15. august, men koronapandemien gjer det nødvendig å leggje om terminlista både nasjonalt og internasjonalt òg denne sesongen.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) vil ha datoane NM opphavleg var sett opp på til internasjonale stemne etter OL.

– Det er eit noko samansett årsaksforhold, seier generalsekretæren i friidrettsforbundet Kjetil Hildeskor om flyttinga.

– Endringane i den internasjonale terminlista på grunn av covid-19-pandemien har ført til at World Athletics no ikkje godtek den opphavlege datoen vår for meisterskapen sidan det blir forventa at våre beste utøvarar har høve til å delta på Diamond League-stemna, seier han vidare.

Dermed blir det kamp om NM-medaljar først til hausten.

(©NPK)