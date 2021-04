Fognini diskvalifisert i Barcelona Open

sport

Han låg under 0-6, 4–4 i kampen mot Bernabe Zapata Miralles då han uttrykte misnøya si med ei vurdering frå linjedommaren. Sistnemnde gjorde hovuddommaren merksam på at Fognini hadde brukt upassande språk, og 33-åringen vart diskvalifisert for usportsleg åtferd.

Fognini meinte han ikkje hadde gjort noko gale og øydela racketen i sinne på sin veg ut av banen.

Førre veke slengde Fognini med leppa til Casper Ruud då nordmannen slo han i kvartfinalen i Monte-Carlo Masters.

Det er sjeldan at tennisspelarar blir diskvalifiserte, men det er ikkje første gong for Fognini. Han vart kasta ut av US Open i 2017 og bøtelagd med 24.000 dollar etter fleire gonger å ha fornærma ein kvinneleg hovuddommar.

(©NPK)