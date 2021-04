Engelsk Super League-nei blir hylla: – Vi var på randa av anarki

sport

Natt til onsdag vart det stadfesta at alle dei seks engelske klubbane trekte seg frå det omstridde Super League-prosjektet.

Onsdag morgon snakka Gary Neville, tidlegare Manchester United-spelar og no ekspert i Sky Sports, igjen om saka som har oppteke han og resten av fotballverda sidan seint søndag kveld.

– Folket har talt. Vi var på randa av anarki om dette hadde halde fram, sa han.

Det engelske fotballforbundet (FA) la ut ei fråsegn på Twitter, der det mellom anna stod:

– Engelsk fotball har ei stolt historie basert på moglegheita for alle klubbane, og sporten har vore einstemmig i avvisinga av ein lukka liga. Det var eit forslag som kunne delt sporten. I staden har det samla alle, skriv FA, og takkar mellom anna fansen for stemma og innverknaden deira.

Uefa-president Aleksander Ceferin ser framover:

– Eg sa i går at det er beundringsverdig å innrømme ein feil, og desse klubbane gjorde ein stor feil. Men dei er tilbake no, og eg veit at dei har mykje å tilby, ikkje berre i turneringane våre, men til heile det europeiske spelet, seier han.

– Det viktige no er at vi går vidare, byggjer opp att samhaldet spelet vårt hadde før dette og går framover saman.

Fotballspelar Cesc Fàbregas var kort og konsis på Twitter.

– Bra jobba, fotballsupporterar. Denne vakre sporten er ingenting utan dykk.

Barcelona-forsvarar Gerard Pique på Twitter:

– Fotball tilhøyrer fansen. I dag meir enn nokosinne.

Manchester City-forsvarar Benjamin Mendy var nøgd med utviklinga seint tysdag kveld.

– For ein nydeleg dag for fotballen. La oss halde fram med å spele, la oss halde fram med å kjempe, la oss halde fram med å drøyme. Det er grunnen til at vi gjer dette.

Storbritannias statsminister Boris Johnson tvitra onsdag morgon om å verne fotballen.

– Eg ønskjer gårsdagens kunngjering velkommen. Dette er det rette resultatet for fotballsupporterar, klubbar og lokalsamfunn over heile landet. Vi må halde fram med å verne det verdsette spelet vårt, skreiv Johnson.

(©NPK)