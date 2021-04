Spansk domstol forbyr Uefa og Fifa å gripe inn mot superligaen

sport

Retten kom i ei førebels rettsavgjerd fram til at det ikkje finst lovheimel for å bremse skipinga av utbrytarligaen, eller for å sanksjonere klubbar, spelarar eller leiarar.

Tre spanske klubbar er med i superligaplanane, i tillegg til seks engelske og tre italienske. Saka er enno ikkje rettsleg behandla i Storbritannia eller Italia.

Den spanske rettsavgjerda seier at både det europeiske og det globale fotballforbundet skal avstå frå tiltak som direkte eller indirekte hindrar skipinga av Super League.

Domstolen instruerer òg Uefa og Fifa å la vere å «førebu, oppmuntre til eller setje i verk disiplinære tiltak mot klubbar, spelarar eller leiarar» involvert i den planlagde ligaen.

Uefa og Fifa har trua med å sjå bort frå alle dei tolv klubbane. Også nasjonale styresmakter, nasjonale fotballforbund og ligaer vurderer straffereaksjonar mot klubbane.

(©NPK)