Premier League varslar krig mot utbrytarklubbane

sport

Tysdag hadde ligaleiinga møte med Englands fotballforbund og dei 14 klubbane som ikkje er ein del av superligaplanane.

Der vart det einstemmig vedteke at ein skal jobbe imot stiftinga av Super League.

– Premier League vil vurdere alle moglege grep for å stanse planane frå å utvikle seg, i tillegg til å halde klubbane det gjeld ansvarlege innanfor regelverket vårt, skriv ligaen.

Ligaen skal jobbe saman med supportergrupper, regjeringa, fotballforbundet, ligaforeininga EFL og spelarforeininga PFA for å verne interessene for fotballen. Dei vil òg krevje at dei seks involverte toppklubbane trekker seg frå Super League-samarbeidet.

Frå Premier League er Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham med i Super League.

