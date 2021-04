FK Haugesunds årsmøte vil støtte boikottavgjerda frå NFF-utvalet

sport

Det er Haugesunds Avis som rapporterte frå FK Haugesunds utandørs årsmøte på Haugesund stadion.

Berre 19 stemmeføre var til stades, og forslaget om boikott av fotball-VM 2022 fekk berre to stemmer.

Det var klubbmedlem og FKH-supporter Eirik Nymark Esperås som stod bak forslaget om at klubben må gå inn for ein norsk boikott av VM i Qatar. Forslaget i FKH-styret var å stelle seg til det NFF-utvalet kjem fram til og støtte konklusjonen deira.

– Vi i styret i FKH har ingen kompetanse for å seie kva som er best. Det vi veit er at NFF har oppretta eit uavhengig utval for å vurdere kva verkemiddel som vil fungere best, sa styremedlem Christoffer Falkeid.

– Viss utvalet meiner ein boikott er rett, vil ikkje styret overstyre det. Viss dei meiner ein boikott er feil, vil vi ikkje handle i strid med det. Vi vil dermed vente på konklusjonen til utvalet og stemme i tråd med denne konklusjonen.

Forslaget i styret vart vedteke.

