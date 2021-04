Britisk statsminister open for alle verkemiddel i kampen mot ny superliga

sport

Den britiske regjeringssjefen heldt tysdag møte med engelske fotballeiarar og representantar for supporterane. Temaet var dei omstridde Super League-planane.

I etterkant sa Johnson at «ingen handlingar er uaktuelle» i kampen for å blokkere prosjektet som er under oppsegling. Han la vidare til at også «lovmessige alternativ» blir vurdert.

Den britiske idrettsministeren Oliver Dowden deltok òg på møtet.

Britiske styresmakter avviser ifølgje Sky Sports ikkje at spelarar frå dei aktuelle klubbane kan bli nekta arbeidsløyve. Uaktuelt skal det heller ikkje vere å trekkje tilbake pengestøtte som blir gitt til politiet for å ta vare på tryggleiken under kampar.

