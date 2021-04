Uno-X kan få sykle fleire storritt – men tvilar på Tour de France-deltaking

sport

Det spår Kurt Asle Arvesen, sportssjef i Uno-X, som sjølv er etappevinnar i Tour de France.

Etter at det norske laget sette farge på Ardennane-klassikaren Amstel-rittet søndag, er Arvesen optimistisk for framtida. Markus Hoelgaard vart nummer 19, medan Anders Skaarseth gjekk i brot og sikra Uno-X god TV-tid.

– Det var eigentleg ein suksess for oss i det heile å bli invitert hit, seier Arvesen om deltaking i Amstel-rittet.

– Alle arrangørar av større ritt får med seg at vi ikkje gjer oss bort her. Dette kan opne for fleire invitasjonar framover, slår Arvesen fast.

Politisk spel

Uno-X planla eigentleg for ein langt rolegare sykkelvår. Dermed måtte ein vanskeleg kabal løysast då laget plutseleg vart invitert til Amstel-rittet, og fleire andre ritt på verdstouren.

– Det var ei utfordring å få det til. Vi hadde takka ja til fleire løp samtidig, og måtte fordele ressursane litt. Men vi leverte absolutt til bestått, seier Arvesen.

Det norske laget har ikkje status som verdstourlag, og må dermed inviterast inn som wildcard-lag. Det gjer at Arvesen ikkje har særleg tru på at det blir deltaking i dei såkalla Grand Tour-ritta Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a Espana.

– Mange av dei store ritta er allereie låste. Så det skjer ikkje noko der i næraste framtid, seier Arvesen.

– Uno-X i Tour de France, kor sannsynleg er det?

– Det er framleis ein veg å gå før vi er der. Det er mange lag om dei plassane. Og samtidig er det eit lite politisk spel, seier Arvesen.

Kan miste ryttarar

Det han tenkjer på då er at arrangørane vil ha med lokale lag og ryttarar. For eit norsk lag utan franske ryttarar, betyr det at vegen til Tour de France-deltaking er lang å gå.

– Vi snakka litt med arrangøren av Vuelta i januar. Då var dei ærlege på at dei ville invitere spanske lag for å redde spansk sykkelsport, seier Arvesen.

Samtidig som dei gode prestasjonane gjer det norske laget meir attraktivt å invitere i framtida, kan det svekkje laget på sikt. Ryttarar som Markus Hoelgaard viser nemleg at dei er gode nok til å ta nivået, og kan dermed bli plukka opp av verdstourlag.

– Det blir vanskeleg å halde på han, men det er vi stolte av, seier Arvesen.

Hoelgaard sjølv seier til NTB at han trivst godt i Uno-X og vil vurdere eventuelle tilbod nøye.

– Eg trivst såpass bra at eg ikkje føler behov for å seie ja til kva som helst, seier Hoelgaard.

Ber UCI ta grep

Arvesen seier det ikkje er eit mål å utvikle Uno-X til å bli eit lag med verdstour-status, men heller halde fram med å utvikle norske og danske talent, slik dei gjer i dag.

Men Arvesen har eitt ønske han håpar Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) vil innfri.

– Det UCI kunne ha gjort med eit ganske lett grep, er å setje ein regel om at når eit WorldTour-lag hentar talent frå eit utviklarlag, så kunne dei ha gitt oss ein klapp på skuldra og ein kompensasjon. Det kunne UCI ha gjort på neste styremøte, seier Arvesen.

(©NPK)