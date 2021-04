United-stjerne inn i superliga-debatten: – Draumar kan ikkje kjøpast

sport

Portugisaren er dermed den første spelaren i dei tolv superligaklubbane som uttrykkjer seg i debatten som har skapt storm i Fotball-Europa.

Wolves-spelar Daniel Podence la måndag ut eit bilete på Instagram-kontoen sin der han ramsa opp store fotballaugneblinkar og avslutta med «Det er nokre ting ein berre ikkje kan kjøpe».

Fernandes reposta deretter landsmannen Podences bilete på kontoen sin og la til teksten: «Draumar kan ikkje kjøpast». Det blir tolka som eit klart signal om at Solskjær-eleven ikkje er begeistra for planane om ein ny europeisk superliga.

Måndag skriv i tillegg Daily Mail at det var uro i United-leiren etter at nyheita kom søndag kveld. Ifølgje avisa skal det ha vore møteverksemd i Manchester, der fleire av United-spelarane uttrykte seg negativt til at dei fekk høyre om utbrytarligaen gjennom media og ikkje frå klubben sjølv.

(©NPK)