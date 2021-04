Uefa utset avgjerd om EM-vertsbyar

sport

München, Bilbao og Dublin står alle i fare for å miste statusen sin som vertsby under sluttspelet. Årsaka er at dei ikkje har kunna garantere for at det blir gitt klarsignal for å sleppe inn tilskodarar på kampane.

Dei tre aktuelle byane opererer framleis med strenge smitteverntiltak som følgje av viruspandemien, og det er uvisst om desse kan lettast på før sluttspelet startar.

Måndag opplyste Uefa-president Alexander Ceferin at ei endeleg avgjerd blir utsett til fredag. Det opnar for at ein i dagane som kjem kan gjennomføre det som blir beskrive som avsluttande samtalar før dei tre byane «eventuelt blir ekskluderte» frå EM-arrangementet.

Uefa har vore tydeleg på at ein ønskjer tilskodarar til stades på EM-kampane i sommar.

Sluttspelet skal gjennomførast i tolv ulike europeiske byar.

Dersom München, Bilbao eller Dublin mistar statusen sin som vertsby, kan kampane bli flytta til éin av resten av byane som er ein del av arrangementet.

EM-sluttspelet skulle vore avvikla i fjor sommar, men vart utsett eitt år som følgje av pandemien.

(©NPK)