Styreleiar og dagleg leiar i Start-selskap trekker seg etter usemje

Det opplyser fotballklubben om på nettsidene sine måndag.

MacConnacher vart i 2019 tilsett som administrativ leiar i selskapet Start Ein Drøm, og tok i 2020 steget over stillinga som dagleg leiar.

Han seier at det har vore ei vanskeleg avgjerd å skulle trekke seg tilbake.

– Det er usemje om vegen vidare. Derfor har eg no vedteke å trekkje meg med omgåande verknad, seier MacConnacher til nettsidene til eigen klubb.

Reed, som tok over som styreleiar i 2020, seier at han er imponert over klubben gjennom koronatida.

– Det har vore givande å jobbe med klubben i mitt hjarte. I perioden har det vore mange store utfordringar og gjennom godt samarbeid så har vi lósa klubben gjennom eit krevjande utgangspunkt og korona, seier han og legg til:

– Eg har dessverre ikkje høve til å ta eit nytt år grunna ein krevjande familiesituasjon og dessutan forpliktingar til andre verksemder eg er involvert i.

