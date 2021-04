NFF-president Svendsen: – Eg er utruleg skuffa

sport

Stadfestinga på at Superligaen kan bli ein realitet kom natt til måndag norsk tid.

– Eg er utruleg skuffa over utspelet som kom, sjølv om vi veit at det har vore jobba for å få til ein superliga over år. Det som skjer, er at dei rikaste og største klubbane skal ta ein endå større del av kaka. Det er den enkle bakgrunnen, og det er eit brot på det vi står for av verdiar og solidaritet, og det som måtte vere igjen av solidaritet i den europeiske fotballen, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Han er samstundes glad for at mange sentrale aktørar har rykt ut mot planane.

– Eg er veldig glad for at Uefa (det europeiske fotballforbundet), dei nasjonale ligaforeiningane i England, Spania og Italia, og ECA (organisasjonen til klubbane) reagerer så kraftig som dei har gjort.

– Dette er ingen nye planar som du sjølv seier, men er det grunn til å tru at det er meir alvor i botnen denne gongen? At det er meir realistisk enn tidlegare?

– Det er styremøte i Uefa i dag, der strukturen til Champions League etter 2024 skal diskuterast. Eg har vorte spurd om dette er eit forhandlingsutspel, eller om det er realitet. Det verkar i alle fall nærare ein realitet enn det har vore tidlegare. Så håpar eg at Uefa, Fifa og andre står ved varsla reaksjonar. Det har òg komme tallause positive reaksjonar frå supporterhald så langt, både nasjonalt og internasjonalt, seier Svendsen.

Han meiner òg at Superligaen er eit brot med tradisjonen som mellom anna Champions League står for.

– I Champions League har oskeladden moglegheit til å møte dei store, og i eitt av 100 tilfelle så klarer oskeladden å slå Goliat. Eitt av argumenta dei store har brukt i interne forum, er at det er for mange uinteressante kampar. Det er eit brot med oskeladdprinsippet og solidaritetsprinsippet i internasjonal fotball.

Svendsen trur ikkje at siste ordet er sagt.

– Eg reknar med at det kjem reaksjonar på løpande band i dagane som kjem.

(©NPK)