Forbundet avsluttar innebandy-sesongen: – Vi gjer dette med tungt hjarte

sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding.

– Vi gjer dette med tungt hjarte, men vi må innsjå realitetane og gjere det som er riktig i denne krevjande situasjonen, seier seksjonsleiar Paal Christian Saastad.

Det er dei siste signala frå regjeringa om at det enno vil dryge før ein kan gi grønt lys for oppstart av kampar innandørs i toppidretten som ligg bak avgjerda.

Ifølgje forbundet er det no, «en umulighet å sluttføre sesongen innenfor tidsrammen styret har satt».

«Et vesentlig moment er også at myndighetene nå har bestemt at toppidretten skal differensieres mellom yrkesutøvere, de som har idrett som hovedinntektskilde, og de som ikke er yrkesutøvere, og på den bakgrunn åpne opp for aktivitet for de mest profesjonelle før de åpner opp for våre toppidrettsutøvere»heiter det i ei fråsegn frå innebandyseksjonen.

Også førre sesong måtte avsluttast tidleg som følgje av pandemien.

Vedtaket betyr at Tunet er seriemeister i eliteserien for kvinner. Sluttabellen er tidlegare vedteken berekna etter gjennomsnittleg talet på poeng per spelte kamp ved avbrote seriespel.

Grei kjem på andreplass, medan Monolitten blir nummer tre.

I eliteserien for menn vart òg Tunet seriemeister. Greåker og Sveiva følgde deretter.

(©NPK)